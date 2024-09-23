Чи має право ТЦК затримувати людей на вулицях: пояснення юристки 

З посиленням мобілізації в Україні почастішали випадки затримання військовозобов’язаних представниками ТЦК просто на вулицях – звідти їх везуть на проходження ВЛК й одразу мобілізують.

Юристка Орися Швець пояснила виданню Новини.LIVE, чому ТЦК не мають права затримувати людей.

Затримання групою оповіщення ТЦК є законним тільки в тому випадку, якщо таке затримання здійснює працівник поліції. Окрім цього, мають бути підстави, зазначає Швець.

"Припустимо, у вас немає військово-облікового документа. Також, якщо вам вручали повістку, а ви від неї відмовились, вас можуть затримати. Або ви відмовилися прослідкувати до ТЦК, у вас було виявлено якісь порушення, наприклад, несходження даних в "Резерв+" чи ви перебуваєте в розшуку", — каже Швець.

Зі слів юриста, таке затримання може здійснювати тільки працівник поліції — саме він має скласти протокол про адміністративне затримання.

"Ви повинні розуміти, що ви маєте право на адвоката, право не давати пояснення, і знову ж таки розуміти, що якщо немає протоколу про адміністративне затримання, ви не вважаєтесь особою, яка є затримана", — наголосила юристка.

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін заявив, що лише фото- та відеофіксація можуть підтвердити незаконність дій представників ТЦК. Він пояснив, що хоча співробітники ТЦК мають право перевіряти документи військовозобов'язаних у громадських місцях, вони не можуть примусово доправляти чоловіків до територіального центру комплектування. Сімутін також розповів, чи дозволено знімати такі дії на камеру.

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