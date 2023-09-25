Чи мобілізують до війська чоловіків з інвалідністю ІІІ групи: пояснення юриста

Наразі особи з ІІІ групою інвалідності не підлягають мобілізації.
Українські нардепи запропонували мобілізовувати до війська з інвалідністю за їхньої згоди.
Відповідний законопроєкт з’явився на сайті Верховної Ради України
ТСН.ua з'ясовував, чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи.
Наразі відповідно до статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:
- визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;
- відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням ВЛК).
Зауважимо, що у статті закону не зазначено конкретну групу інвалідності, тому можна вважати, що і особи з ІІІ групою теж не підлягають мобілізації. Вони зможуть йти до війська на добровільній основі.
Адвокат Іван Ліберман у коментарі "Фактам" стверджує, що ІІІ група – це легка інвалідність, тобто, це легкі розлади здоров’я, з якими людина може воювати.
"Брати участь у бойових діях можна у різний спосіб. Можна підносити боєприпаси, копати траншеї чи готувати їжу тощо. Тобто служба у війську ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба", – каже адвокат.
Крім того, він звертає увагу на корупційній складовій.
"Багато українців ще до війни підробили собі довідки про інвалідність III групи. Щоб отримувати соціальні виплати, пільги, їздити в санаторії тощо. Таким чином, багато здорових людей, у яких немає інвалідності, зараз будуть тимчасово за згодою, а потім і обов’язково служити у війську", – говорить Іван Ліберман.
Ліберман також прокоментуував деталі законопроєкту та словосполучення “мобілізувати за їхньою згодою”.
"Як засвідчує практика, усе що тимчасове або за згодою, дуже швидко починає бути обов’язковим, ще й під відповідальність", – припускає експерт.
Раніше ми писали, чи можуть призвати до війська одразу кількох членів родини.
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