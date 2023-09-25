Чи мобілізують до війська чоловіків з інвалідністю ІІІ групи: пояснення юриста

Українські нардепи запропонували мобілізовувати до війська з інвалідністю за їхньої згоди.

Відповідний законопроєкт з’явився на сайті Верховної Ради України

ТСН.ua з'ясовував, чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи.

Наразі відповідно до статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;

відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням ВЛК).

Зауважимо, що у статті закону не зазначено конкретну групу інвалідності, тому можна вважати, що і особи з ІІІ групою теж не підлягають мобілізації. Вони зможуть йти до війська на добровільній основі.

Адвокат Іван Ліберман у коментарі "Фактам" стверджує, що ІІІ група – це легка інвалідність, тобто, це легкі розлади здоров’я, з якими людина може воювати.

"Брати участь у бойових діях можна у різний спосіб. Можна підносити боєприпаси, копати траншеї чи готувати їжу тощо. Тобто служба у війську ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба", – каже адвокат.

Крім того, він звертає увагу на корупційній складовій.

"Багато українців ще до війни підробили собі довідки про інвалідність III групи. Щоб отримувати соціальні виплати, пільги, їздити в санаторії тощо. Таким чином, багато здорових людей, у яких немає інвалідності, зараз будуть тимчасово за згодою, а потім і обов’язково служити у війську", – говорить Іван Ліберман.

Ліберман також прокоментуував деталі законопроєкту та словосполучення “мобілізувати за їхньою згодою”.

"Як засвідчує практика, усе що тимчасове або за згодою, дуже швидко починає бути обов’язковим, ще й під відповідальність", – припускає експерт.

Раніше ми писали, чи можуть призвати до війська одразу кількох членів родини.

Читайте також: