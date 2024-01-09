Чи мобілізують людей з інвалідністю ІІІ групи після ухвалення нового закону: відповідь юриста

Нардепи запропонували скасувати відстрочку від мобілізації для людей з інвалідністю 3 групи.

Кабмін зареєстрував новий законопроєкт про мобілізацію, щодо норм якого зараз у владі точаться дискусії. Зокрема, документ передбачає позбавлення відстрочки від мобілізації для людей з інвалідністю III групи.

Чи можливий призов цієї категорії населення та чи можуть їх мобілізувати у майбутньому, пояснив юрист Андрій Топчій.

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За його словами, у даному випадку існує певне протиріччя між, з одного боку, правом особи на здоров'я (ст. 49 Конституції України) та військовим обов'язком (ч. 2 ст. 65 Конституції України).

"Кожен громадянин має обов'язок щодо захисту Вітчизни, але реалізація цього обов'язку можлива лише тоді, коли стан здоров'я дозволяє такій особі виконувати військовий обов'язок", – пояснив юрист.

Топчій зауважив, що сама по собі інвалідність не є підставою для звільнення особи від військового обов'язку. Такою підставою є ухвалення рішення про визнання особи непридатною з виключенням з військового обліку. Натомість особи з інвалідністю, відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" наразі мають відстрочку від мобілізації.

"Моя особиста думка – мобілізація особи з інвалідністю сама по собі не суперечить Конституції України, але Конституції суперечило би визнання непридатної до військової служби особи придатною до військової служби. Тут скоріше питання, наскільки критерії для непридатності, визначені у Наказі № 402 "Про військово-лікарську експертизу" відповідають реальним можливостям особи здійснювати функції військовослужбовця. Остаточно це питання може бути вирішене тільки Конституційним судом.

Звичайно, це не означає, що я підтримую втрату відстрочки для інвалідів третьої групи. Більш того, сподіваюсь і маю надію, що така відстрочка збережеться", – зазначив юрист.

Раніше юрист Ростислав Кравець вказав на недоліки і корупційні ризики законопроєкту про мобілізацію.

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