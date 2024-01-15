Чи мобілізують людей з інвалідністю після ухвалення нового закону: Безугла розповіла деталі

Треба залишити добровільність мобілізації для осіб з інвалідністю усіх груп та залишити групи інвалідності у законопроєкті на цьому етапі.

Таку думку у Facebook висловила народна депутатка Мар'яна Безугла, рішення про звільнення якої з посади заступника голови Комітету з національної безпеки ніяк не винесе Верховна Рада.

"Щодо коментаря нардепки Олени Мошенець, що можливо, групи інвалідності в законопроєкті про рекрутинг, мобілізацію та проходження служби замінять на перелік хвороб. Такий варіант дійсно обговорювався: прибрати групи інвалідності з закону і написати, що порядок визначається Кабміном. І тоді Кабмін визначатиме, наприклад, що онкохворі чи хворі на туберкульоз не підлягають призову, а частина осіб з третьою групою інвалідності підлягають. Ці пропозиції йшли від Головнокомандувача ЗС України Залужного, про що він публічно зазначив у брифінгу, а потім ідею розвинув медичний комітет Верховної Ради України та Міністерство охорони здоров'я України", - написала нардепка.

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За словами Безуглої, ідея повʼязана ще з тим, що МОЗ планує ліквідувати МСЕК та групи інвалідності поступово взагалі, що цілком логічно, відповідає світовій практиці та знизить корупційні ризики.

"Поки це концепт, подивимось, як проєкт перереєструють. Фінального рішення немає і я не вирішую це питання. Інформую, питали... P.S.: Моя особиста позиція — треба залишити добровільність мобілізації для осіб з інвалідністю усіх груп та залишити групи інвалідності в законопроєкті на даному етапі", - підсумувала депутатка.

Нагадаємо, Головнокомандувач Валерій Залужний наголошував, що питання придатності до військової служби визначає не наявність різних груп інвалідності, а військово-лікарська комісія.

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