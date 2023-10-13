Чи могла українська зброя і техніка опинитися в ХАМАСу: Подоляк дав відповідь

Західні партнери пильно слідкують за використанням наданого озброєння Україні.

Про це радник очільник ОП Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю "24 Каналу".

"Трофейна (через Росію - ред.) безумовно, але це одиничні екземпляри. Ми живемо в інформаційному світі. Радіоелектронна розвідка дає можливість відслідковувати все тяжке озброєння - куди, хто і як переміщує. Все відслідковується, все чітко зрозуміло, де і що знаходиться. Тотальний контроль над важким озброєнням, яке отримала Україна. Переходимо до стрілецької зброї - до гранатометів, "Джавелінів" і так далі. Так, можна затрофеїти і щось передати. Настільки, я навіть не хочу це слово казати, дурнувате аналітичне співтовариство інших країн, що не розуміє, що два "Джавеліни", які там десь знайдуться, чи РПГ-9, чи декілька десятків автоматів - це нонсенс вважати, що Україна когось забезпечує зброєю. При тому, що ви абсолютно чітко розумієте, в яких відносинах ХАМАС з Російською Федерацією", - сказав він.

Нагадаємо, пропаганда Кремля поширює ІПСО про нібито продаж Україною зброї палестинським бойовикам. Російські пропагандисти поширили сумнівне відео тривалістю 12 секунд, на якому нібито представники ХАМАС демонструють українську зброю. Голос за кадром арабською мовою стверджує, що саме Україна продала терористам західні зразки озброєння.

В Military Media Center Міноборони України зазначили, що українці не могли б цього зробити, адже західні партнери пильно слідкують за використанням наданого озброєння, і вважають, що відео нашвидкоруч зняте якимось із російських центрів інформаційно-психологічних операцій.

"Таким чином росіяни намагаються виправдати себе і створити ілюзію того, що вони непричетні до терористів з ХАМАС. Але ми знаємо про зустрічі високопосадовців РФ з лідерами та членами терористичної організації", – підсумували в МОУ.

Читайте також: