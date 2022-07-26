Чи може американська зброя переломити перебіг війни Росії проти України: експерт із США розповів

Зброя із США може переломити перебіг війни Росії проти України, і вона вже це робить.

Зброя, яку Україна отримала від США, вже пригальмувала російський насупальний потенціал.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів голова комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт.

"Звичайно. Вона (американська зброя - Ред.) вже це робить. HIMARS, яких тут вже 12, скоро доставлять ще чотири. Тож всього їх буде 16. У вас також є кілька систем MLRS. І у вас є гаубиці M777 калібру 155 мм. Уся ця зброя вже значно змінила ситуацію", - каже він.

За словами Сміта, завдяки цій зброї ЗСУ вже "притупили російський наступальний потенціал".

"Зараз ми маємо витиснути їх з української території і повернути їх туди, де вони були до 24 лютого", - зазначив американський чиновник.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що військові ЗСУ знищили 50 російських складів боєприпасів росіян за допомогою HIMARS.

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