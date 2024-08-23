Чи може РФ атакувати на День Незалежності: тарологиня зробила прогноз і назвала небезпечні місця

Окупанти готують обстріл на День Незалежності. Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова шокувала гучним прогнозом. Тарологиня передбачила найбільш небезпечні місця, куди може вдарити Росія саме 24 серпня.

Що вже найближчими днями віщують Україні зорі та карти, що відчувають мольфари та провидці – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Ймовірність атаки на День Незалежності

Що чекає на українців та росіян найближчими днями? В Мережі — сотні прогнозів від мольфарів, астрологів та провидців. Однак відома тарологиня і волонтерка Яна Пасинкова дійсно вразила своїм передбаченням. Переможниця "Битви екстрасенсів" вважає, що російські окупанти дійсно можуть готувати обстріл на День Незалежності України. Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі. Тарологиня також передбачила, куди саме може цілитися Росія.

"Відійдіть від води, вогню. Мається на увазі якісь енергостанції, енергооб'єкти або заправки, бензоколонки і таке інше. Якщо маєте таку можливість, у цей день не перебувайте на верхніх поверхах. Береженого Бог береже", — вказано в повідомленні.

Чергове передбачення

Тарологиня вже не вперше за останній місяць прогнозує масований обстріл росіян. Відповідне передбачення вона також робила 13 серпня.

"Буде удар найближчі 10-12 днів або на початку наступного місяця. Вони щось таке планують. Пам'ятаєте історію про вежі-близнюки у США? От щось таке вони планують. Але хай це не збудеться”, — вказано в повідомленні.

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Які області під загрозою обстрілів?

Водночас один із мольфарів здивував своїм прогнозом й назвав, які області найближчими місяцями візьметься щільно обстрілювати Росія, а також відповів на запитання, чи використає Путін "ядерку". За його словами, росіяни будуть щільно атакувати південні регіони.

Ситуація на півдні України, зокрема у Херсоні та Одесі, залишатиметься напруженою, а жителям південних областей слід бути готовими до можливих евакуацій. Такий прогноз дав мольфар Макс Гордєєв в інтерв'ю УНІАН.

Просувань на фронті не буде?

Гучне передбачення для українців зробив і відомий астролог Влад Росс. Він зазначив, що звільнення тимчасово окупованих територій Збройними силами України наразі не бачить. За словами астролога, до осені просування не буде. А ще він припустив чергову заміну головнокомандувача ЗСУ.

"Від вересня у нас може бути абсолютно новий молодий генерал, нерадянської школи. У нас будуть можливості для атаки, контратаки", — вказано в повідомленні.

Кримський міст — всьо?

Але і це не всі прогнози. Астролог додав, що у вересні та жовтні наші контратаки будуть пов`язні з Кримом. Знищення Кримського мосту може статися восени. Крім цього, за даними астролога, непростою ситуація може бути і на Покровському напрямку.

"За всіма показниками – переламним є 10-й місяць. Там буде коридор затемнень. 2 жовтня буде сонячне затемнення. Багато чого може бути поставлено на карту або багато чого може змінитись. А от влітку є небезпека провалу. У нас найнебезпечніша ситуація пов'язана з Покровськом. Якщо ворог його візьме – може бути просто жах. Дай Бог, щоб цього не трапилось, інакше ворог зможе пройтись, як в свій час по Харківський області", — йдеться в повідомленні.

Коли кінець війни?

А ще астролог дав відповідь на запитання, яке українців турбує найбільше — коли кінець війни? Влад Росс сказав, що в грудні цього року Марс буде в ретроградному положенні, тому активність на фронті може не бути суттєвою. До цього зорезнавець додає, що є принаймні два сценарії розвитку подій:

"Політики вже давно вирішили, що війні бути — або гарячій та супервеликій в травні наступного року, або в травні наступного року вона завершиться. Мені подобається дата 25.05.2025. Саме в цей день Сатурн входить до знаку Овна. Овен – це знак війни, Сатурн – повне охолодження. Я гадаю, що багато чого вирішиться. Ми перейдемо в стадію АТО наступного року, а остаточно — коли може завершитись цикл Юпітера, в листопаді 2029 року", — додав він в повідомленні.

Ще одна війна?

Втім, навіть після цього росіяни не полишать бажань щодо захоплення України. За словами Росса, це триватиме, доки в Росії не станеться перевороту і ФСБ не відійде від влади. Нагадаємо, що раніше астролог ошелешив суспільство ще одним передбаченням. Біля України може спалахнути ще одна війна – конфліктуватимуть Польща та Білорусь, сказав Росс у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен".

Він зазначив, що Білорусь захоче анексувати Сувальський коридор. На це можуть відреагувати поляки та спробувати ввести війська до Мінська.

Порада астролога Зеленському

Також Влад Росс радив Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джейка Саллівана.

"Ми чули, що Зеленський говорив про місяці – нас переконують, щоб ми капітулювали, віддали свої території. Взагалі я дуже раджу Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джейка Саллівана, щоб дочекатися, коли вони підуть. Зараз можна погоджуватися і тягнути час, але рівно до того часу, коли в Білий дім зайде новий президент США", — вказано в повідомленні.

Пророцтво астрологів хибне?

В Мережі безліч передбачень про те, що доля України залежатиме саме від нового президента США. Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова прокоментувала "пророцтво" про те, що, мовляв, "Україну врятує жінка" і нею може бути Камала Гарріс — кандидатка в президенти США. Ясновидиця зауважила, що це не зовсім правда.

"Одразу скажу, що ніяк. Але є доповнення. Камала Гарріс — вона не є особою, яка щось вирішуватиме. Вона просто трансфер для важливих людей, вона не постійна у своїй посаді. А просто для того, щоб когось привести за собою", — каже тарологиня.

Камала Гарріс стане президенткою США?

Зі свого боку відомий астролог Влад Росс заявив, що віцепрезидентка США Камала Гарріс має шанс перемогти Дональда Трампа і стати наступним президентом Америки. Такий прогноз астролог зробив, аналізуючи її карту народження. Він також нагадав, що давно прогнозував результат виборів президента США.

"Раніше я говорив, що в кінці президентства Джо Байдена замінить жінка і її оголосять наступним президентом США. Мій прогноз може залишатися дійсним — Камала Гарріс зараз має всі шанси стати чинним президентом”, — додали в повідомленні.

Що означає дата народження Гарріс?

Влад Росс проаналізував час і дату народження Камали Гарріс і зробив цікаві висновки.

"Найцікавіше, що в неї на момент народження сходив знак Близнюків, тобто, Асцендент у Близнюках там, де зараз Юпітер – планета влади. Виходить дуже цікава ситуація – Дональд Трамп теж Близнюки, у Гевіна Ньюсома (губернатор штату Каліфорнія) будинок кар'єри також перебуває у Близнюках. Але найцікавіше, що у гороскопі Камали Гарріс річний соляр включається у її день народження у королівському градусі, а народилася вона 20 жовтня 1964 року. У неї королівська комбінація цьогорічного соляра, а також виражений п'ятий будинок. П'ятий будинок – це завжди можливість перемогти: у лотереї, у виборчій кампанії, інші можливості. Тому її можуть підняти зірки", — вважає екстрасенс.

Та все ж нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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