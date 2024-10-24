Чи може бути українська перемога без звільнення Криму – думка Сенцова

На думку Сенцова, остаточна перемога України – це звільнення всіх окувованих територій. Проте цей процес може тривати дуже довго.
Російсько-українська війна розпочалася з окупації Криму і ця війна закінчиться тільки з деокупацією Криму.
Таку думку висловив український режисер, ексбранець Кремля і командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов у розмові з ведучою ТСН Марічкою Падалко.
Сенцова запитали, чи можна буде вважати перемогою України, якщо війна закінчиться без звільнення Криму.
"Ні. Ця війна почалася з окупації Криму і ця війна закінчиться тільки з деокупацією Криму. Тому коли я кажу, що війна може тривати 10 років – то я маю на увазі і деокупацію Криму. Коли ми зможемо сказати: "все, війна закінчилася. Ми звільнили всі наші території. Ми контролюємо всі наші кордони 1991 року. Росія визнала чи не визнала, але де-факто програла". Оце є перемога. Але це може бути дуже довгий (процес – Ред.)", – каже кримчанин Сенцов.
На його думку, самі військові дії можуть закінчитися раніше, але це не буде нашою перемогою.
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"БІЙ - ЦЕ ХАОС". КАМЕРА СЕНЦОВА ВИПАДКОВО ЗНЯЛА ПРАВДУ
Раніше Олег Сенцов розповів, як мотивувати людей іти до війська і назвав головну проблему в мобілізації.
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