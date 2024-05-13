Чи може чоловік виїхати до іншого міста під час мобілізації: чинні правила та нюанси

Закон про мобілізацію не обмежує свободу пересування військовозобов'язаного чоловіка. Утім, є низка вимог, яких треба дотримуватись українцям призовного віку.

Про це заявив член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки і народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський в коментарі УНІАН.

Зокрема, військовозобов'язаний повинен:

уникати зміни місця проживання від моменту оголошення мобілізації та у воєнний період без дозволу керівника відповідного ТЦК

у 7-денний термін від дня прибуття до нового місця проживання особисто прибути з паспортом громадянина України та військово-обліковими документами до відповідного ТЦК

Веніславський наголосив, що згідно з законом про мобілізацію, кожен громадянин України у віці від 18 до 60 років повинен мати при собі військово-обліковий документ, що автоматично вирішує питання переміщення в іншу область. Ця процедура не потребує додаткових узгоджень.

Щодо перебування в зоні прикордонної смуги (ділянка місцевості завширшки 5 км від кордону), то у цьому питанні є нюанс.

Для перешкодного в'їзду до цієї зони, перебування, проживання або роботи — треба мати спеціальний дозвіл від Державної прикордонної служби України. Відповідні зміни Кабінет міністрів вніс до постанови від 27 липня 1998 року № 1147 "Про прикордонний режим". Постанова від 7 грудня 2023 року № 1292 набула чинності 14 грудня.

До прикладу, якщо людина проживає в місті Чоп у Закарпатській області і не покидає його межі, то їй не потрібен спеціальний дозвіл, але у разі виїзду за межі міста прикордонники можуть перевірити його наявність.

Місцевим жителям прикордонної смуги, які мають прописку, буде видано дозвіл від ДПСУ один раз і безстроково. Таким чином, ті, хто здійснює будь-яку діяльність на цій території, отримають дозвіл, який діє протягом одного року і потребує оновлення після цього періоду.

Нагадаємо, в Україні знову продовжили дію воєнного стану та мобілізацію. А від 18 травня запрацює новий закон щодо призову в армію під час війни.

Хто з чоловіків має право перетину кордону в умовах воєнного стану - у матеріалі ТСН.ua.

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