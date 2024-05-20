Чи може до ТЦК з військовозобов'язаним зайти дружина, мама або адвокат – відповідь юристки

Юристка закликає не засуджувати чоловіків, які прийшли до ТЦК з дружиною або мамою, хоча визнає, що не заохочує такі дії.

Юристка Надія Шуляк, чи можуть військовозобов'язані взяти з собою до ТЦК "групу підтримки" і чи дозволять родичам або адвокату зайти з призовником у приміщення військкомату.

Про це пишуть Новини.LIVE.

За її словами, інколи заходити разом дозволяють, інколи ні – усе залежить від керівництва ТЦК.

"Це дуже цікаве і болюче питання для адвокатів. Я не буду говорити про всі ТЦК по Україні. Але я стикалася з ситуаціями, коли мене як адвоката, який надає правничу допомогу і надав всі документи про підтвердження моїх повноважень, не допускають зайти в ТЦК разом з клієнтом. Я не мала наміру брати участь у проходженні ВЛК або втручатися в процедуру. Я пропонувала клієнтові бути поруч з ним і дивитися, що йому дають підписувати", – розповідає правозахисниця.

Юристка закликає не засуджувати чоловіків, які прийшли до ТЦК з дружиною або мамою.

"Тут люди бувають різні. Я б не стала жартувати над тим, хто приходить з дружиною або з групою підтримки. Я не заохочую, але це більше психоемоційна підтримка", – зазначила Надія Шуляк.

Раніше адвокат розповів, що вхопити штраф можна навіть після добровільного відвідування ТЦК.

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