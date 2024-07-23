Чи може ФОП передавати дані про своїх співробітників до ТЦК: відповіла адвокатка

ФОП не зобов'язані вести військовий облік.
Законодавством не покладені на ФОП обов’язки із передавання даних про військовозобов’язаних працівників до ТЦК та СП.
Про це повідомила адвокатка АО CREDENCE Ірина Кареліна у коментарі для Фокус.
Вона зауважила, що фізична особа-підприємець (ФОП) є суб'єктом господарювання, тобто фізичною особою зі спеціальним статусом, яка має право займатися підприємницькою діяльністю, але з юридичного погляду це не те саме, що й юридична особа (підприємство, установа, організація).
Вона наголосила, що Положення Порядку №1487 та Закону №2232 не містять норми про те, що ФОП зобов'язані вести військовий облік.
Адвокат, керівник Дніпровського офісу юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Олександр Камша також підкреслив, що Порядком №1487 не передбачено застосування його норм до фізичних осіб-підприємців.
"Взяттю на персонально-первинний і персональний військовий облік на підприємствах підлягають громадяни України з числа призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Тобто, передбачено, що персональний військовий облік ведеться саме на підприємствах, а не у випадку діяльності фізичної особи-підприємця", — повідомив Олександр Камша.
Це означає, пояснив він, що законодавством не покладені на ФОП обов’язки з передавання даних про військовозобов’язаних працівників (їхній прийом на роботу чи звільнення) до ТЦК і СП.
Нагадаємо, після завершення кампанії з оновлення персональних даних в Україні військовозобов'язані чоловіки, які оновили дані, будуть викликатися до ТЦК. Кого першим викличуть до військкомату - читайте ТУТ.
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