Чи може ФОП передавати дані про своїх співробітників до ТЦК: відповіла адвокатка

Законодавством не покладені на ФОП обов’язки із передавання даних про військовозобов’язаних працівників до ТЦК та СП.

Про це повідомила адвокатка АО CREDENCE Ірина Кареліна у коментарі для Фокус.

Вона зауважила, що фізична особа-підприємець (ФОП) є суб'єктом господарювання, тобто фізичною особою зі спеціальним статусом, яка має право займатися підприємницькою діяльністю, але з юридичного погляду це не те саме, що й юридична особа (підприємство, установа, організація).

Вона наголосила, що Положення Порядку №1487 та Закону №2232 не містять норми про те, що ФОП зобов'язані вести військовий облік.

Адвокат, керівник Дніпровського офісу юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Олександр Камша також підкреслив, що Порядком №1487 не передбачено застосування його норм до фізичних осіб-підприємців.

"Взяттю на персонально-первинний і персональний військовий облік на підприємствах підлягають громадяни України з числа призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Тобто, передбачено, що персональний військовий облік ведеться саме на підприємствах, а не у випадку діяльності фізичної особи-підприємця", — повідомив Олександр Камша.

Це означає, пояснив він, що законодавством не покладені на ФОП обов’язки з передавання даних про військовозобов’язаних працівників (їхній прийом на роботу чи звільнення) до ТЦК і СП.

Нагадаємо, після завершення кампанії з оновлення персональних даних в Україні військовозобов'язані чоловіки, які оновили дані, будуть викликатися до ТЦК. Кого першим викличуть до військкомату - читайте ТУТ.

Новини ТСН 09:00 17 липня. Оновлення даних, фронтові зведення, ситуація в Гуляйполі

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