Чи може працівник ТЦК застосувати зброю і в якому разі: нардеп відповів

Нардеп Федієнко наголошує, що військовослужбовець ТЦК у Пирятині був зобов’язаний застосувати зброю проти нападника.

Військовослужбовець ТЦК, згідно зі статутом, має право на застосування зброї, якщо під час виконання службових обов'язків його життю щось загрожує.

Про це "Еспресо" заявив член оборонного комітету ВР, голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Олександр Федієнко, коментуючи трагічний випадок у Пирятині, де вбили працівника військкомату.

"По-перше, це трагедія, коли загинув працівник ТЦК. Але водночас треба розуміти, що зараз війна. І якщо до військовослужбовця, який перебуває при виконанні завдання, наближається людина зі зброєю, військовослужбовець зобов'язаний був застосувати зброю. Ну, з урахуванням статуту і всіх попереджувальних механізмів. Чому він цього не зробив, мені незрозуміло", – каже нардеп.

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За його словами, право на застосування зброї працівниками ТЦК урегульовано чинним законодавством, зокрема статутом і відповідними розпорядженнями.

Тому якщо працівник ТЦК перебуває під час виконання якогось завдання або, наприклад, супроводжує військовозобов'язаних, яких передислоковують до певного місця навчання тощо, то відповідно до статуту він має право на застосування зброї, каже нардеп.

Нагадаємо, що 1 лютого в місті Пирятин на Полтавщині чоловік напав на військовослужбовця Полтавського РТЦК. Інцидент стався на автозаправці в Пирятині, коли троє військових ТЦК супроводжували групу мобілізованих до 199-го навчального центру.

Погрожуючи рушницею, зловмисник вимагав у працівника ТЦК віддати автомат, а потім вистрілив. Військовий ТЦК загинув на місці внаслідок важкого поранення. Зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом з одним із мобілізованих.

За попередньою інформацією, стрілець є знайомим мобілізованого, якого хотів "звільнити" від мобілізації. Чоловіків затримали. Полтавська обласна прокуратура повідомила про підозру їм обом.

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