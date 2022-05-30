Чи може Росія з території Білорусі вдарити "Іскандерами" по заходу України: Жданов відповів

Чи може Росія з території Білорусі вдарити "Іскандерами" по заходу України: Жданов відповів

Військовий експерт Олег Жданов допускає, що існує загроза ударів з ракетних комплексів "Іскандер" з Білорусі по західних областях України.

Жданов допускає, що Росія під виглядом Білорусі з її території може завдати ракетних ударів "Іскандерами" по західних областях України.

Про це військовий експерт розповів у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 30 травня.

"Лукашенко сказав, що вони начебто їх купили, але я дуже сумніваюсь, що Росія сьогодні продасть "Іскандери" Білорусі та й за які ще гроші? Де в Білорусі гроші на покупку? Але операція під чужим прапором - нанести ракетний удар по західних областях України від імені білоруської армії - я таке допускаю", - сказав військовий експерт Олег Жданов.

Також експерт оцінив ймовірність провокацій на білорусько-польському кордоні, щоб втягнути Польщу у війну.

"Навряд чи навіть Росія наважиться на такі провокації, тому що це НАТО. Все ж таки з НАТО вони бояться... Вони провокують НАТО на перший постріл в бік Росії, але самі навряд чи вони зроблять. І я більше б переймався тими установками "Іскандерами", які підтягнули під наш кордон", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, в Білорусі, в район населеного пункту Лунінець Брестської області, що за 50 км від українського кордону, переміщено дивізіон ОТРК "Іскандер-М". У генштабі ЗСУ повідомили, що зберігається загроза завдання ударів по об’єктах інфраструктури та підрозділах Сил оборони з території республіки.

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