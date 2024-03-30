Чи може російська армія захопити Харків: експерт приголомшив заявою

Уже декілька тижнів поспіль Мережею активно ширяться чутки і "прогнози" експертів, що РФ готується до нового наступу і може знову кинути свої війська для захоплення Харкова.

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону прокоментував ці чутки і оцінив, чи вистачить росіянам сил для такої авантюри.

"Виходячи із того, які були бої під Авдіївкою, Харків – їм треба роки півтора, мабуть (для захоплення міста. – Ред.)", – сказав Мусієнко.

Нагадаємо, німецьке видання Bild опублікувало інформацію, що Росія планує воювати до 2026 року і захопити Харків і Дніпро.

За інформацією російського нібито "опозиційного" видання "Медуза", диктатор Путін націлився на взяття Харкова.

За даними аналітиків ISW, російська наступальна операція з оточення міста Харкова була б надзвичайно амбітною кампанією для окупантів.

Депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук запевнив, що у Бєлгородській та Курській областях РФ наразі не зафіксовано ударних формувань окупантів, які були б здатні здійснити наступ на Харків.

Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що для масштабного наступу на Харків, або на інший напрямок росіянам спочатку потрібно провести нову хвилю мобілізації.

Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов запевнив, що на Харківщині будують другу лінію оборони.