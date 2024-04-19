Чи може ще Україна перехопити ініціативу на полі бою: оцінка віцеадмірала США

Україна здатна перехопити ініціативу у війні з Росією за умови надання необхідної фінансової підтримки з боку Сполучених Штатів.

Україна потребує фінансової підтримки від Сполучених Штатів Америки, аби продовжувати боротьбу з російською агресією.

Про це розповів віцеадмірал США у відставці Майк Лефевер в коментарі РБК-Україна.

На питання, чи здатна Україна перехопити ініціативу у війні, Лефевер відповів: "Так, я вірю в це". Зокрема він відзначив рішучість, стійкість та гордість українців.

"І тому я думаю, що надання Україні цього пакету допомоги таке важливе, щоб у неї була хоча б можливість і засоби, щоб продовжувати бій. За останні два роки ми побачили твердість українців, але це втомлює, довга війна дуже втомлює. Тому важливо мати можливість надати їм (українцям, - ред.) необхідні ресурси, щоб створити умови, за яких вони можуть боротися", - наголосив віцеадмірал США.

Нагадаємо, законопроєкт про допомогу для України винесуть на остаточне голосування в Палаті представників США вже 20 квітня. Спікер Майк Джонсон надіслав членам Палати представників повідомлення, в якому зауважив, що протягом 17 квітня буде опубліковано тексти законопроєктів, які фінансуватимуть інтереси національної безпеки США та союзників в Україні, Ізраїлі та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Читайте також: