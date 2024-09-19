Чи може ТЦК вручити повістку родичам військовозобов'язаного: адвокатка розповіла про наслідки

Вручення повістки з порушенням процедури, визначеної законом не тягне за собою жодних юридичних обов'язків для військовозобов'язаного.

Подекуди трапляються випадки, коли уповноважені особи вручають повістку з викликом до ТЦК не особисто військовозобов'язаному, а його родичам або співмешканцям. Такий спосіб сповіщення про необхідність явки до ТЦК є порушенням законодавства. Тому повістка не має юридичної сили, а невиконання зазначених там вимог не може потягнути за собою накладення штрафу чи будь-яку іншу відповідальність.

Про це розповіла адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Катерина Аніщенко нагадала, що вручати повістки можуть:

представники ТЦК;

уповноважені представники органів місцевої влади та місцевого самоврядування;

голови об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК);

уповноважені особи за місцем роботи військовозобов'язаного.

"Буває, що таке повідомлення про необхідність прийти до органів місцевої влади або в ТЦК для виконання військових законів вручають батькам чоловіка. Але такий документ не тягне за собою жодних юридичних наслідків, поки сам чоловік не розпишеться в отриманні повістки… Тож говорити, що там стоїть конкретна дата і, відповідно, вже почався відлік для штрафних санкцій, – однозначно ні. Якщо трапляється така ситуація, то це вже буде порушення прав", – зауважила юристка.

Вона наголосила, що за законом вручити повістку можна лише двома способами:

особисто в руки військовозобов'язаному;

поштовим відправленням.

Щодо відправлень повісток засобами поштового зв'язку, Катерина Аніщенко зазначила, що наразі не стикалася на практиці з випадками накладення штрафів за їх ігнорування.

"Ще немає, і також не чула від колег. Така практика буде поширеною, але не так скоро, як деякі очікують… Наразі такої масової практики немає. Але я думаю, це питання часу, коли таким шляхом почнуть надсилати повістки більш активно", – зауважила адвокатка.

Нагадаємо, адвокат Володимир Кишеня пояснив, що повістка поштою вважатиметься врученою навіть у разі, якщо адресат її не отримав. Також він наголосив, що повістку неможливо оскаржити.

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