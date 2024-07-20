Чи може Україна отримати від США "Томагавки": пояснення Єгора Чернєва

Західні партнери України прагнуть уникнути звинувачень в ескалації війни, яка може вийти за межі нашої держави. Тому шанси отримати від США ракети великої дальності Tomahawk дуже незначні.

Таку думку висловив народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв в ефірі національного телемарафону.

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"Вони не хочуть стати причиною ескалації, щоб їх звинувачували в тому, що вони принесли умовно кажучи війну на територію країн НАТО, як відповідь з боку Російської Федерації. Тому я думаю, очікувати, що якось завтра ми прокинемося і отримаємо Tomahawk [американські ракети великої дальності], які летять на 2 тисячі плюс кілометрів, я думаю, що не варто”, - сказав він.

Ймовірність постачання такого озброєння, на думку Єгора Чернєва, існує хіба у тому разі, якщо Росія відкриє новий потужний наступ на Сумському, Київському чи якомусь іншому напрямку.

“На жаль, ми сьогодні йдемо в парадигмі того, що наші партнери реагують на те, що робить Російська Федерація", - підсумував він.

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Нагадаємо, Військово-повітряні сили США замовили виробництво нового класу високоточних боєприпасів повітряного базування ERAM з дальністю ураження 460 км. Високоточні та далекобійні ракети призначені для допомоги Україні у протистоянні російській агресії.

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