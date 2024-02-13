Чи може Україна отримати запрошення на вступ до НАТО цього року: пояснив німецький експерт

Україна не отримає запрошення до вступу в НАТО на цьогорічному саміті Альянсу.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua заявив експерт Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP), доктор Штефан Майстер.

“Я не думаю, що це станеться на цьогорічному саміті НАТО. Ми також повинні розуміти, що не лише Олаф Шольц обережний щодо цього, а й президент США Байден. Вони багато в чому погоджуються. Вони також дуже тісно координують один одного. Байден не буде порушувати тему інтеграції України в НАТО до президентських виборів у США. Він знає, що в американському суспільстві це також не є вирішеним. Трамп може зіграти на цьому”, - наголосив Штефан Майстер.

За його словами, президент США дуже обережний в обговоренні питання вступу України до НАТО. Тому сам Майстер “скептично ставиться до будь-якого подальшого процесу на цю тему цього року”.

Нагадаємо, що події на фронті в Україні, залежатимуть і від того, наскільки Захід дійсно хоче збільшити виробництво зброї цього року.

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