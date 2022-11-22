Чи може Україна перемогти Чорноморський флот Російської Федерації: Жданов відповів

Військовий експерт Олег Жданов відповів, чи може Україна перемогти Чорноморський флот Російської Федерації.

"По-перше ми вже його перемогли. Рекомендую відкрити "Вікіпедію", тільки нашу, українську, там вже з'явилась стаття про втрати Чорноморського флоту Росії у цій війні. І я скажу, що ми завдали нищівної поразки Чорноморському флоту РФ. Це – перше. Друге – ми загнали цей флот і максимально притиснули до російського берега. Вони зараз перебувають на траверсі між Новоросійськом і десь Ялтою. З-під Ялти вони не вилазять. Вони бояться потрапити у зону ураження наших протикорабельних комплексів типу "Нептун" і "Гарпун". Це британський і український комплекс", - сказав Жданов відеоблозі на каналі YouTube.

Експерт зазначає, що російська влада боїться зізнатися своєму народу, що крейсер "Москва" був затоплений двома ракетами "Нептун" українського виробництва. Також Кремль боїться сказати, де екіпаж цього корабля.

"Я вже не кажу про решту. Там 17 плавзасобів, із них більша частина це - бойові кораблі - есмінці, великі десантні кораблі, до речі, їх вже два потоплено. Так що ми вже його перемогли (Чорноморський флот РФ – Ред.)", - зазначає він.

За словами Жданова російських кораблів, які наважаться вийти в акваторію Чорного моря для завдання ракетних ударів по території України може очікувати така ж доля, як і крейсера "Москва".

"Нехай спробують підійти на дистанцію пуску торпед і вони одразу ж потраплять в зону ураження наших берегових ракетних комплексів. Так що питання перемоги Чорноморського флоту Російської Федерації вже закрите. Флот ховається на задвірках, жметься біля Новоросійська. Так, вони можуть виходити в акваторію Чорного моря, де ми їх не дістаємо і випускати ракети "Калібри", тут цього не віднімеш. Але як я розумію, наші дрони, які себе показали, радіус дії яких десь 400 кілометрів, а якщо їх в одному напрямку пускати, то 800 кілометрів, так що може так статися, що коли чергові кораблі, які вийдуть в нейтральні води для завдання ракетного удару по Україні, можуть зустріти там наші морські дрони, і не впустять ракети "Калібр", тому що підуть вгості до крейсеру "Москва", - резюмував Жданов.

Україснькі Сили оборони потопили гордість РФ крейсер "Москва"

Нагадаємо, на крейсері "Москва" 13 квітня виникла пожежа через влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути. Натомість у РФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас. Ввечері 14 квітня в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі.

Натомість у Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

У червні, за даними Головного управління розвідки України, стало відомо, що Росія відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера "Москва". Чиновники та спецслужби продовжують змушувати родини російських моряків приховувати інформацію про своїх загиблих на крейсері родичів. 27 членів екіпажу, серед яких 19 строковиків, вважаються зниклими безвісті.

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