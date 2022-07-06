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Чи може Україна розраховувати на заморожені російські золотовалютні резерви як репарацію - Жовква

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Чи може Україна розраховувати на заморожені російські золотовалютні резерви як репарацію - Жовква

Фото: Національний банк України

Необхідна зміна відповідного законодавства.

Україна може розраховувати на заморожені російські золотовалютні резерви в якості частини репарацій. І робота над цим триває.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Україна активно звертається до своїх партнерів. Проблема непроста. Необхідна зміна відповідного законодавства. Така робота вже почалася наприклад у США. ЄС та Єврокомісія на основі своїх директив вже намагаються запроваджувати певні регулювання цієї процедури. Очевидно багато чого доведеться робити вперше. Але ми бачимо готовність всього світового співтовариства до такого кроку. Плідно працюємо з нашими партнерами над відповідними юридичними нюансами", - зазначив Жовква.

Нагадаємо, що у Чернігові почнуть ремонтувати пошкоджені багатоповерхівки, однак деякі з них знесуть.

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