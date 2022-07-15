Чи може Україна стріляти з HIMARS по території Росії: міністр оборони відповів

Україна зобов'язалася не використовувати високоточну американську зброю, зокрема HIMARS, по об'єктах на території Російської Федерації.

Про це розповів очільник Міноборони України Олексій Резніков в інтерв'ю BBC.

"Це правда, я цього не приховую. Ми брали зобов'язання, що високоточну зброю ми не будемо використовувати по російських об'єктах на території Російської Федерації. Ми всюди це засвідчили, навіть я персонально зробив це листом на ім'я мого колеги - керівника Пентагону, - що ми будемо використовувати американську зброю для стримування ворога та деокупації тимчасово окупованих земель тільки на території України", - розповів міністр.

Резніков додав, що керівник Пентагону запитав у нього, чи заборона розповсюджується на Крим.

"Він у мене спитав це саме. Я сказав, що у нас достатньо стратегічних об'єктів на окупованих росіянами українських територіях. На що він мені відповів: ми тебе зрозуміли", - сказав міністр оборони.

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