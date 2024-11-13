Чи може Україна створити ядерну зброю: важлива заява МЗС

Інформація про те, що Україна за декілька місяців "може розробити елементарну ядерну зброю", насправді не відповідає дійсності. Використання Україною ядерних матеріалів у військових цілях неможливе.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Він наголосив, що Україна дотримується Договору щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

“Ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру створювати ядерну зброю. Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ і є повністю прозорою для її моніторингу, що унеможливлює використання ядерних матеріалів у військових цілях", - написав Тихий у мережі Х.

Нагадаємо, раніше видання The Times з посиланням на документи, підготовлені для Міністерства оборони України, повідомило, що Україна має можливості для створення власної ядерної зброї за кілька місяців і може розробити просту ядерну бомбу у разі припинення американської військової допомоги.

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