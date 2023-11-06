Чи може Україна вступити до ЄС під час війни – політолог пояснив

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого нещодавнього візиту до Києва підтвердила, що Україна є близькою до початку переговорів про вступ до Євросоюзу. Політолог Володимир Фесенко вважає, що позитивні прогнози щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу справдяться, однак після цього на нас чекатиме непростий шлях реформ.

Про це він розповів 24 Каналу.

"Урсула фон дер Ляєн вже не вперше приїздить до Києва. Великою мірою саме перший візит до Києва спільно з Жозепом Боррелем у квітні 2022 року вплинув на особисту симпатію очільниці Єврокомісії до нашої держави й відіграв важливу роль у отриманні статусу кандидата в члени ЄС", - зауважив Фесенко.

За словами політолога, Україна впоралася із "домашнім завданням", яке поставив нам Євросоюз для отримання кандидатського статусу. Саме на цих реформах базується попередні позитивні очікування щодо переговорів про вступ України.

"У багатьох інших країн шлях від отримання статусу кандидата до початку переговорів був значно довшим, аніж один рік. Інколи на цьому шляху Україна отримує аванси, але в цілому своїми діями ми підтверджуємо свою здатність до європейсько-орієнтованих перетворень", – зазначив експерт.

Водночас варто розуміти, що для успіху в переговорах про вступ Україні необхідно залучитися й підтримкою Угорщини та Словаччини, які нещодавно досить гостро висловлювалися проти допомоги Києву та намагаються блокувати 50-мільярдний пакет допомоги ЄС, розрахований на чотири роки.

Крім того, на Україну чекають непрості дискусії щодо узгодження роботи українських компаній на ринку ЄС. Це засвідчують останні приклади із "зерновою кризою" та протестами польських перевізників на кордоні.

Тому не варто очікувати, що після початку переговорів про вступ України до ЄС, нам вдасться швидко пройти цей шлях. Найімовірніше, що він займе декілька років, адже кількість реформ, яких вимагатиме Брюссель від Києва, збільшиться в рази.

Фесенко також додав, що війна в Україні не є перешкодою для вступу в ЄС. Якби це було непорушним аргументом, Євросоюз би навіть не наважився надавати на статус кандидата.

Тому у подальшій євроінтеграції України головним викликом буде не війна, а наша здатність продовжувати реформи.

Нагадаємо, 4 листопада до Києва вчергове прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Мета її приїзду до України – обговорення шляху вступу України до ЄС, фінансова підтримка Євросоюзу для відновлення України.

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