Чи може Україна бити по Росії польською зброєю: Варшава зробила заяву 

Польща повідомила про свою позицію
Польща підтримує право України використовувати надану Варшавою зброю для ударів по цілях на території РФ. Київ не повинен мати жодних обмежень.
Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик в ефірі Radio Zet.
На запитання про те, чи обговорювались якісь обмеження у застосуванні ЗСУ польської зброї, наприклад, у завданні ударів по території РФ, посадовець сказав: "Польська зброя, яку ми надаємо Україні, не має таких обмежень".
З його слів, наразі агресорка Росія "робить те, що хоче". Натомість, наголошує представник польського МЗС, "Україна якимось чином обмежується деякими країнами".
"Це має припинитися. Польська позиція чітка: Україна повинна мати можливість воювати тим обладнанням, яке вона отримує, Польща не має жодних заперечень у цьому питанні. Більше того, ми також просимо на подібних зустрічах, щоб цих обмежень не було", - наголосив Томчик.
Представник МЗС Польщі каже, що українці можуть воювати так, як вони хочуть. Що більше - вони мають право захищатися, бо "Україна зазнала жорстокого нападу з боку Росії".
"Своєю чергою ми є країною, яка вирішила їй в цьому допомагати. Я вважаю, що решта західних союзників так само мають зняти подібні обмеження", – висловився Томчик.
Нагадаємо, в Росії влаштували істерику через слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україна повинна бити по території країни-агресорки західною зброєю. Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що нібито таким чином Альянс "підвищує градус ескалації" та "заграється у військовій риториці".
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