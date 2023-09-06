Чи може вибухнути Запорізька АЕС: відповідь фахівця

Варто розуміти, що Запорізька АЕС не може вибухнути, навіть якби працювала. Ситуація, яка була в Чорнобилі, неможлива.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів доктор технічних наук, проректор Університету Короля Данила, професор Максим Карпаш.

"ЗАЕС не може вибухнути. І неважливо, вона в режимі "холодного зупину" чи "гарячого зупину". Того, що було у Чорнобилі, не буде. Навіть якби станція працювала, це все одно неможливо, там інший принцип роботи", – зазначив Карпаш.

При цьому фахівець констатував: найгіршим у цій ситуації є те, що ЗАЕС не під контролем України.

Нагадаємо, у ГУР стверджують, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС зменшилася загроза реалізації Росією теракту.

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