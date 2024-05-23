Чи може виїхати за кордон чоловік, який має дружину з інвалідністю II групи

Як зазначив юрист, прикордонники ще від вересня 2023 року не приймають довідку МСЕК як доказ інвалідності.

Юрист Дмитро Дончак пояснив, чи може чоловік, чия дружина має інвалідність II групи, одержати відстрочку від мобілізації після оновлення даних та виїхати за кордон.

Своє роз’яснення юрист дав на порталі b2bconsult.

Дончак вказав, що питання виїзду за кордон врегульовано постановою Кабінету міністрів № 57 "Правила перетинання державного кордону громадянами України".

"У відповідності до пункту 2-1 Правил, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану, перетинати державний кордон мають право особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність", – йдеться в поясненні юриста.

Документи для виїзду чоловіка, який має дружину з інвалідністю

Дончак розповів про перелік документів, потрібних для виїзду за кордон чоловікам, чия дружина є особою з інвалідністю:

закордонні паспорти чоловіка і дружини;

військово-обліковий документ чоловіка;

свідоцтво про шлюб;

докази інвалідності дружини.

Як зазначив юрист, прикордонники ще від вересня 2023 року не приймають довідку МСЕК як доказ інвалідності. Усе через велику кількість підроблень документів.

Тож доказом інвалідності дружини на кордоні, відповідно до пункту 2-1 правил, можуть бути:

посвідчення, яке підтверджує статус інвалідності;

або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю". В пенсійному посвідченні має бути вказана група та причина інвалідності;

або довідка для одержання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Дончак зауважив, що в разі відсутності такого документа дружини, чоловік не зможе виїхати за кордон.

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Юрист додав, що під час виїзду чоловіка за кордон прикордонники також перевірятимуть, чи є дійсним його військово-обліковий документ. Тож чоловік повинен перебувати на військовому обліку у своєму ТЦК та СП, та оновити облікові дані у відповідності до вимог закону № 3633.

"На даний час доказом оновлення даних є штрихкод, який працівники ТЦК вклеюють в військово-облікові документи", – звернув увагу Дончак.

Він повідомив, що такі ж вимоги діють для отримання відстрочки від мобілізації на підставі інвалідності у дружини.

"Як тільки дружина отримає посвідчення особи з інвалідністю – одразу можете йти до ТЦК, оновлювати свої облікові дані, отримувати відстрочку та вклеювання штрихкоду у військово-обліковий документ", – додав юрист.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua пояснив, як оформити опікунство, піклування, постійний догляд за людиною, що має інвалідність I, II групи.

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