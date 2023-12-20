Чи може війна перенестися на територію РФ: думка росіянина, який воює на боці України  

Російська армія готова класти на фронті мільйони людей. З росіянами не треба воювати по-їхньому, натомість треба воювати саме із мінімальними втратами

Про це розповів російський військовий, який воює за Україну, Ілля Богданов в інтерв'ю ТСН.

Як довго росіяни можуть воювати

За словами Богданова, у кожної армії свій архетип, як вона воює. "СВО" – це був архетип росіян.

"Вони завжди в ньому обо***ться. Їхній архетип – це вітчизняна війна. Це все гуртом, це всім собором, це все разом, "за ціною не постоїмо". Тому що у них нарощується виробництво, тому у них нескінченний потік добровольців, вони термінових роблять контрактниками.А Україна, коли намагається воювати ось так російською "за ціною не постоїмо", "м'ясні штурми", ось це все, то одразу у людей настрій сумний. Це не той архетип", – пояснив військовий.

В українців там з часів козацтва – це якраз спеціальні операції, це малі групи, це якісь взагалі неймовірні операції. Прийшли в тил, всіх розгромили і ще повернулися без втрат: і ГУР купу разів це демонструвало. Воювати, наголосив боєць, треба у своєму архетипі.

Він вважає, що зараз російська армія воює у своєму архетипі й немає ознак того, що вони втомляться.

"Напевно, з небагатьох взагалі точок зараз у світі, країн, яка може постачати мільйони людей. Європа – від десяти тисяч убитих капітулює. Напевно, Штати ще можуть сотні тисяч поставити, у них мілітаризоване суспільство. Ну ось прямі мільйони може тільки, напевно, Росія – це їхній архетип. І не треба з ними воювати по-їхньому, треба воювати якраз із мінімальними втратами", – каже Богданов.

На його думку, наголос треба робити на технологічному оснащенні армії та спецопераціях. Крім того, Ілля Богданов припустив, чи може війна перейти на територію РФ.

"Все це більш ніж реалістично, але все це залежить від ситуації на фронті. Тобто російсько-українська війна або відчиняє це вікно Овертона, або не дає йому відкритися", – стверджує військовий.

Раніше військовий експерт розповів, яка стратегічна проблема назріває на фронті.

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