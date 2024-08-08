Чи може військовозобов'язаний обирати місце проходження ВЛК: роз'яснення ТЦК

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Згідно з мобілізаційним законодавству, направлення громадян на військово-лікарську комісію та призов на військову службу може здійснюватися незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

Про це розповіла офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак в інтерв'ю "Главреду".

Вона зазначила, що військовозобов'язані не можуть самостійно обирати, де їм зручно пройти ВЛК, тому що це відбувається виключно за рішенням начальника ТЦК та СП.

"У нас призов на військову службу дозволений незалежно від місця перебування на військовому обліку. Якщо громадянина як порушника доставляють не за місцем перебування на військовому обліку, а там де зустріли, тобто на місці вчинення правопорушення, цілком правомірно доставити його до того ТЦК, на території адміністративної відповідальності якого він знаходиться, для проходження медичної комісії", – зазначила Козак.

Представниця ТЦК додала, що у випадку, коли затриманий громадянин не підлягає призову на військову службу, то тоді він має прийти у ТЦК, де він зареєстрований, пройти військово-лікарську комісію та оновити свої дані.

"Просто прийти і сказати, що людині зручно пройти ВЛК у Києві, а не в області, не можна. Бо тоді це буде вважатися зміною правил військового обліку. Наприклад, Дарницький ТЦК просто так не може взяти на облік громадянина з Ірпеня і внести його дані про ВЛК, тому що для цього потрібні підстави", – пояснила Лариса Козак.

Нагадаємо, військовозобовʼязані громадяни, які порушили правила військового обліку, почнуть отримувати штрафи від ТЦК менш ніж за два місяці. Штрафи будуть надходити військовозобовʼязаним після того, як ТЦК перевірять реєстр "Оберіг".

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