Чи можна пити воду в пляшках після закінчення терміну її придатності

Якщо бутельована вода пролежала дуже довго — чи можна її пити, читайте в матеріалі ТСН.ua

Переважна більшість людей звикла пити бутельовану воду — така вода важаєтсья очищеною та безпечною. І хоча люди, зазвичай випивають воду досить швидко, у випадку нестачі води, на випадок незвичайних ситуацій, в екстремальних умовах, наприклад, в умовах війни, — намагаються запастися такою водою на тривалий термін.

Що ж буде з водою, чи можна воду в пляшках зберігати протягом кількох місяців, років, після закінчення терміну придатності, коли дата «вжити до» вже пройшла? Чи може закінчиться термін придатності такої природної рідини, як вода?

Що означає закінчення терміну придатності бутельованої води

Терміну придатності вода не має, оскільки вона не містить цукру, білків, добавок, які зазвичай спричиняють псування їжі. Винуватцем закінчення терміну придатності є упакування.

Понад 97% води реалізується в пластикових місткостях. Пластикові пляшки пористі, що дозволяє навколишнім повітряним газам, побутовим розчинникам, паливу на основі нафти та інших хімікатів впливати на смак та якість рідини.

Щоб запобігти цьому деякі виробники бутельованої води використовують пластик преміум-класу, завдяки чому їхній продукт краще зберігається, але також коштує трохи дорожче.

Потрібно зазначити, що Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) не вимагає від виробників пляшкової води вказувати термін придатності води, оскільки вважає, що продукт має необмежений термін придатності. Крім того, FDA не вимагає зазначати дати придатності для будь-яких продуктів, окрім дитячих сумішей. Терміни придатності зазвичай встановлюються виробниками та не обов’язково відображають зниження якості після настання дати. Якщо ви бачите термін придатності на пляшці з водою, це не означає, що з вами щось станеться якщо ви вип'єте воду коли дата мине.

Чи можна пити бутельовану воду залежить від умов зберігання

Можна чи ні пити воду після закінчення терміну споживання залежить від умов зберігання.

Дослідження показали, що якщо зберігати воду в пластику при високих температурах протягом декількох тижнів така хімічна сполука з пластику як сурма може потрапити у воду.

Найкраще збергіати воду в пляшках принаймні при кімнатній температурі, в ідеалі -- в прохолодній температурі, якомога далі від прямих сонячних променів і побутової хімії.

Не найкращою ідеєю є і зберігання бутельованої води на балконі у літню жару чи літом в машині. Попри те, що вода в пляшках може витримувати деякі впливи, пов’язані з нагрівання, вона зберігатиметься довше та матиме кращий смак в належних умовах.

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