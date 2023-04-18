Чи може знятий з військового обліку чоловік виїхати за кордон: пояснення адвоката

В Україн адвокати звернули увагу на важливу ситуацію, пов'язану з забороною виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

Він зауважив, що рішення Верховного суду України підтримує рішення апеляційного суду щодо того, що зняття з військового обліку не дає дозволу на виїзд з України. Ця постанова була видана 9 березня 2023 року.

Про це в своєму відео розповів адвокат Тарас Никифорчук.

Адвокат пояснив, що для виїзду за кордон військовозобов'язаним чоловікам потрібен не лише паспорт громадянина України, а також військовий квиток з відміткою про виключення з військового обліку відповідно до пункту 6 частини 6 статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".

Це означає, що якщо особа була раніше засуджена за тяжкий злочин та знята з військового обліку, вона не може бути призвана на службу в Збройних Силах України та не може отримати дозвіл на виїзд з країни.

Адвокат зазначив, що існує чіткий перелік осіб, які можуть отримати дозвіл на виїзд з України, і це робиться для того, щоб військовозобов'язаних чоловіків не випускали з країни, навіть якщо вони мають відстрочку, наприклад, як студенти або викладачі.

Адвокат закликав уважно стежити за законодавством та ретельно перевіряти умови для виїзду за кордон для військовозобов'язаних чоловіків.

Нагадаємо, що на кордоні до Польщі на Львівщині застрягли сотні фур, черга розтягнулась на 20 кілометрів.

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