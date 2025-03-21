Чи можлива мобілізація чоловіків старше 60 років: адвокатка назвала дві категорії

За словами адвокатки, представники вищого офіцерського складу (генерал, бригадний генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант) відповідно до закону є військовозобов'язаними до 65 років.
Мобілізація в Україні від 2022 року стосується кожного військовозобов'язаного чоловіка від 25 до 60 років, що визнаний придатним і не має відстрочок від служби.
Про це нагадала адвокатка Тетяна Савченко в коментарі УНІАН.
За словами адвокатки, попри директиву Сухопутних військ про призупинення мобілізації чоловіків старше віком 50 років, за законом мобілізація в Україні після 50 років можлива – навіть в 55 років. Це залежить скоріш за все від окремо взятого ТЦК.
"Тобто у 59-ть такі особи ще є військовозобов'язаними та можуть бути мобілізованими, а в 60 їх мобілізувати не можуть", – каже Савченко.
Мобілізація 60+ заборонена
Адвокатка наголосила, що мобілізація 60+ просто незаконна. Адже особа рівно в 60 років вважається не військовозобов'язаною. У законі про військову службу чітко вказано, що на військову службу можуть призвати особу саме до 60 років.
Савченко пояснює, що якщо 60-річній людині видали повістку, то вона має з’явитися у ТЦК, повідомити, що вже досягла граничного віку та хоче знятися з військового обліку.
У тому разі, якщо особу, якій виповнилося 60 років, до цього мобілізували, вона має право звернутися із рапортом про звільнення з військової служби у порядку 26 статті закону "Про військовий обов’язок та військову службу".
Кого все ж можуть мобілізувати в 60 років і старших: вийнятки
За словами Тетяни Савченко, представники вищого офіцерського складу (генерал, бригадний генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант) відповідно до закону є військовозобов'язаними до 65 років під час особливого періоду (воєнного стану), тобто їх може торкнутися мобілізація.
Крім того, військовослужбовці, які мають високий рівень професійної підготовки, багато досвіду і визнані ВЛК придатними до проходження служби у війську, на їхнє власне прохання можуть бути залишені на військовій службі до 65-річчя.
Раніше у Верховній Раді пояснили, чи заборонили остаточно мобілізацію після 50 років.
Читайте також:
- Куди мобілізують чоловіків віком за 50 років: у ТЦК відповіли
- Кількість штрафів через порушення правил обліку від ТЦК стрімко зростає: цифра вражає
- “Спокійне життя закінчиться”: працівник ТЦК відверто розповів про свою роботу