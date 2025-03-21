Чи можлива мобілізація чоловіків старше 60 років: адвокатка назвала дві категорії

За словами адвокатки, представники вищого офіцерського складу (генерал, бригадний генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант) відповідно до закону є військовозобов'язаними до 65 років.

Мобілізація в Україні від 2022 року стосується кожного військовозобов'язаного чоловіка від 25 до 60 років, що визнаний придатним і не має відстрочок від служби.

Про це нагадала адвокатка Тетяна Савченко в коментарі УНІАН.

За словами адвокатки, попри директиву Сухопутних військ про призупинення мобілізації чоловіків старше віком 50 років, за законом мобілізація в Україні після 50 років можлива – навіть в 55 років. Це залежить скоріш за все від окремо взятого ТЦК.

"Тобто у 59-ть такі особи ще є військовозобов'язаними та можуть бути мобілізованими, а в 60 їх мобілізувати не можуть", – каже Савченко.

Мобілізація 60+ заборонена

Адвокатка наголосила, що мобілізація 60+ просто незаконна. Адже особа рівно в 60 років вважається не військовозобов'язаною. У законі про військову службу чітко вказано, що на військову службу можуть призвати особу саме до 60 років.

Савченко пояснює, що якщо 60-річній людині видали повістку, то вона має з’явитися у ТЦК, повідомити, що вже досягла граничного віку та хоче знятися з військового обліку.

У тому разі, якщо особу, якій виповнилося 60 років, до цього мобілізували, вона має право звернутися із рапортом про звільнення з військової служби у порядку 26 статті закону "Про військовий обов’язок та військову службу".

Кого все ж можуть мобілізувати в 60 років і старших: вийнятки

За словами Тетяни Савченко, представники вищого офіцерського складу (генерал, бригадний генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант) відповідно до закону є військовозобов'язаними до 65 років під час особливого періоду (воєнного стану), тобто їх може торкнутися мобілізація.

Крім того, військовослужбовці, які мають високий рівень професійної підготовки, багато досвіду і визнані ВЛК придатними до проходження служби у війську, на їхнє власне прохання можуть бути залишені на військовій службі до 65-річчя.

Раніше у Верховній Раді пояснили, чи заборонили остаточно мобілізацію після 50 років.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.