Чи можлива в Україні примусова мобілізація жінок: нардеп дав відповідь

Базова загальна військова підготовка (БЗВП) – це необхідні навички виживання у сучасному світі, які потрібні кожній людині незалежно від статі. Але проходження цього вишколу не означатиме автоматичної мобілізації жінок.

Про це заявив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко в ефірі "Київ24".

Він повідомив, що Верховна Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт, за яким жінок, що пройшли БЗВП, будуть ставити на облік військовозобов'язаних. Але проходити чи не проходити вишкіл – це виключно добровільне рішення жінки.

"Якщо вона не хоче проходити базову військову підготовку, вона нічого не проходить і ніякою військовозобов'язаною не стає. Ніякої мобілізації жінок тут немає", – наголосив нардеп.

Гончаренко додав, що, на його думку, ухвалення поточної редакції призведе лише до зменшення кількості жінок, які добровільно захочуть пройти базову військову підготовку, тому що фактично цей закон передбачає, що в майбутньому жінки будуть підлягати мобілізації. Тому нардеп запропонує до законопроєкту певні правки.

"Я думаю, що треба зробити так, і я буду пропонувати це колегам, що і проходження базової військової підготовки для жінки є добровільним, і після цього постановка на облік військовозобов'язаних теж є добровільною. Тому що в наших інтересах, як суспільства, щоб більше жінок отримали відповідні навички, які можуть просто знадобитись їм у житті, враховуючи, що у нас падають ракети, на нас нападає ворог, можливо і завтра буде нападати. Але щоб це не вело до автоматичної можливості їх мобілізувати, щоб це не стримувало їх", – пояснив він.

Нардеп наголосив, що чим більше жінок набудуть цих навичок, тим краще це буде для збереження їх власного життя в реаліях сьогодення.

"Подивіться, що відбувається у Північній Кореї, на Близькому Сході. Невідомо, якою буде війна, і можливо від неї нікуди не втечеш. Вона всюди можливо буде. І ці навички виживання – вони точно всім потрібні", – зазначив Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, в ТЦК пояснили, що в Україні всі військовозобов'язані жінки віком 18-60 років повинні оновити свої облікові дані. Але за законом, про примусову мобілізацію українок не йдеться.

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