Чи можливе часткове членство в НАТО: дипломат Валерій Чалий дав відповідь

Часткове членство в НАТО неможливе від слова "взагалі". В НАТО не приймають частково країни.

Про це заявив Валерій Чалий, досвідчений дипломат та посол України в США у 2015-2019 роках, в інтерв'ю на Youtube-каналі LIGA.net.

"Тобто, це може бути нестандартна ситуація, коли на якийсь період країна не контролює усю територію. Тоді вони думають, чи розповсюджувати оборону спільно, 5 статтю чи спільні заходи не на всю територію. Але країну неможна частково прийняти… Я не уявляю, що хтось в НАТО на це піде", – зазначив дипломат.

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За словами Чалого, це в самому записі в НАТО було б порушенням статуту ООН, це неможливо.

Водночас дипломат на прикладі Кіпру розповів, які є можливі варіанти.

"Що можна застосувати? Сам принцип мислення, що Україну можна під час війни запросити і прийняти в НАТО, коли Україна ще не має повного контролю над всіма територіями. Цей принцип сам по собі новий. Він використовувався у Європейському Союзі, наприклад, коли Кіпр приєднувався до Європейського Союзу. Там є дві частини: турецька і грецька. Вони приєднувались і цей конфлікт, незавершений навіть формально, заважав приєднатися. Що вирішили? Знайшли такий компроміс. Що всі правила Європейського Союзу не будуть поширюватися на всю територію Кіпру, а тільки на територію, яку контролює в Афінах уряд, на грецьку частину. І так воно працювало. Тобто, прецеденти є", – підсумував Чалий.

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України. В першому пункті плану йдеться про вступ України до НАТО.

Раніше повідомлялось про ймовірність того, що президент США Джо Байден може схвалити просування України до НАТО до кінця свого терміну.

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