Чи можливе наразі досягнення конкретики в перемовинах між США та Україною: думка політолога

Наразі очікувати досягнення конкретики в переговорах між США та Україною не варто. Річ у тім, що американці мають тепер передати українську позицію росіянам.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав Дмитро Левусь, політолог-міжнародник.

"Україна приїхала з конкретними пропозиціями на перемовини зі США в Саудівській Аравії. Натомість від американської сторони чути різноманітні заяви, зокрема від Рубіо. Щодо відновлення, невідновлення військової допомоги – це взагалі така собі "димова завіса", яку ми загалом спостерігаємо", – сказав він.

Щодо заяв про територіальні поступки: Вашингтон не проти цього.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував переговори з американською стороною в Саудівській Аравії. Очільник МЗС наголосив, що Україна прагне миру, як ніхто інший.

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