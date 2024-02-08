Чи можливе поновлення блокади на кордоні з Польщею: речник Держприкордонслужби дав відповідь

У черзі на території Польщі перебуває понад 600 вантажівок, але це небагато для такої інтенсивності руху, яка там є, зазначив Андрій Демченко.

Нині інтенсивність руху вантажівок на кордоні з Польщею залишається на тому самому рівні, як це було до блокування руху в листопаді минулого року.

Про це 8 лютого повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, коментуючи ситуацію на польському кордоні напередодні анонсованого польською профспілкою фермерів "Солідарність" страйку 9 лютого.

"Зараз якраз ми контактуємо з польськими колегами для того, щоб розуміти, на яких напрямках це відбуватиметься, чи вони охоплять ті пункти пропуску, де блокування відбулося раніше, чи це може бути ширше", – зазначив речник Держприкордонслужби.

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За словами Демченка, станом на ранок сьогодні, до прикладу, черга з вантажівок, якщо говорити про чотири найбільші напрямки, це Ягодин, Рава-Руська, Краківець і Шегині, в черзі на території Польщі перебуває десь трохи більше 600 вантажних транспортних засобів, але це незначна черга при тій інтенсивності руху, яка забезпечується на цей момент, і фактично водіям і транспортним засобам не доведеться довго очікувати.

Також речник ДПСУ наголосив на тому, що проведення обіцяного польськими фермерами страйку 9 лютого не можна виключати.

"Те, що від завтра може поновитися блокування не можна відкидати, але, знову ж таки, ми у діалозі з польськими колегами, і коли вони матимуть повну інформацію щодо напрямків і того, відколи саме це відбудеться і щодо того, які транспортні засоби для руху блокуватимуться, ми обов’язково про це повідомимо додатково", – зазначив Демченко.

Блокада кордону між Польщею і Україною

Польські далекобійники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, раніше нібито досягли згоди з урядом щодо "певних умов" і від 11:00 17 січня мали припинити свій протест на українських пунктах пропуску.

Однак 24 січня акції протесту фермерів знову охопили всю Польщу. Більше 200 колон тракторів і сільгосптехніки виїхали на автомагістралі та національні дороги. Протест розпочався опівдні за місцевим часом.

Польські фермери вимагають зупинити "безконтрольний імпорт сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейських стандартів".

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