Чи можливе позачергове обслуговування військових у відділеннях “Укрпошти”: Смілянський відповів

Колишній журналіст, а тепер військовий Олександр Рудоманов поцікавився, чи можливо зробити так, щоб усі військові могли поза чергою отримувати свої посилки у відділеннях “Укрпошти”.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

При цьому чоловік іронічно зауважив, що, крім отримання посилок, до поштових відділень приходять, щоб “поговорити з касирами”.

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На допис відгукнувся керівник “Укрпошти” Ігор Смілянський, повідомивши, що з цього приводу в роботі є одна ідея.

“Подумаємо що можна зробити так, щоб не було суперечок, але прямо простих рішень немає. Але є одна ідея в роботі”, - написав він в коментарі.

Допис військового прокоментувала також менеджерка “Укрпошти”, яка нагадала, що відповідно до законодавства України позачергово у поштовому відділенні обслуговуються:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них;

особи з інвалідністю;

діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або

дітей з інвалідністю;

громадяни, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії).

Нагадаємо, "Укрпошта" дозволила громадянам отримувати відправлення без документів – за допомогою SMS-повідомлення.

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