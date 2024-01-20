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Чи можливе позачергове обслуговування військових у відділеннях “Укрпошти”: Смілянський відповів

Чи можливе позачергове обслуговування військових у відділеннях “Укрпошти”: Смілянський відповів

Фото: УНІАН

Допис військового прокоментувала менеджерка “Укрпошти”, нагадавши норми законодавства.

Колишній журналіст, а тепер військовий Олександр Рудоманов поцікавився, чи можливо зробити так, щоб усі військові могли поза чергою отримувати свої посилки у відділеннях “Укрпошти”.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

При цьому чоловік іронічно зауважив, що, крім отримання посилок, до поштових відділень приходять, щоб “поговорити з касирами”.

На допис відгукнувся керівник “Укрпошти” Ігор Смілянський, повідомивши, що з цього приводу в роботі є одна ідея.

“Подумаємо що можна зробити так, щоб не було суперечок, але прямо простих рішень немає. Але є одна ідея в роботі”, - написав він в коментарі.

Допис військового прокоментувала також менеджерка “Укрпошти”, яка нагадала, що відповідно до законодавства України позачергово у поштовому відділенні обслуговуються:

  • учасники бойових дій та особи, прирівняні до них;
  • особи з інвалідністю;
  • діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або
  • дітей з інвалідністю;
  • громадяни, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії).

Нагадаємо, "Укрпошта" дозволила громадянам отримувати відправлення без документів – за допомогою SMS-повідомлення.

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