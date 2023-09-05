Чи можливе публічне оприлюднення імен лікарів-хабарників ВЛК та ухилянтів: думка адвоката

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що імена лікарів-хабарників ВЛК і ухилянтів можуть озвучувати публічно.

Проте так, що усі прізвища буде оприлюднено, апріорі не може бути. На це є декілька причин.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua сказав адвокат Олег Леонтьєв.

За словами правозахисника, публічне оприлюднення неможливе через те, що:

це заборонено з точки зору охорони персональних даних;

виявити вину кожної особи з комісії в прийнятті того чи іншого рішення без вироку суду неможливо.

"Як він (Олексій Данілов – ред.) буде то оприлюднювати без вироку суду – я не знаю", – підсумував Леонтьєв.

Нагадаємо, за словами Олексія Данілова, якщо відповідні органи доводитимуть, що було скоєно злочин, то всі імʼя і прізвища лікарів будуть обов'язково відомі. З прізвищами ухилянтів, хто отримав від них таку "допомогу".

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