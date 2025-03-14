Чи можливі вибори й скасування воєнного стану на час 30-денног перемир'я: що кажуть в Офісі президента

За словами Михайла Подоляка, короткострокове перемир’я не призведе до закінчення війни і не дозволить забезпечити безпеку проведення виборів.

Україна та США погодилися на повне 30-денне перемир'я. Проте навіть у разі досягнення тимчасового перемир'я Україна не скасує воєнний стан і не проведе вибори.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю la Repubblica.

За словами Подоляка, короткострокове перемир’я не призведе до закінчення війни і не дозволить забезпечити безпеку проведення виборів.

"30-денне перемир’я – це не кінець війни. Ситуація буде непередбачуваною. Скасування воєнного стану неможливе за такий короткий термін. Потрібні будуть переговори, перевірені спостерігачі, щоб забезпечити роз’єднання сторін і запобігти порушенням перемир’я. Ми повинні зберігати боєздатність доти, доки ситуація не буде врегульована", – сказав він.

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Водночас радник глави ОП зазначив, що в умовах нестабільності неможливо гарантувати безпеку виборчих дільниць і проведення передвиборчої кампанії.

Подоляк вважає, що проведення виборів стане можливим, якщо переговори почнуться за умов стабільного припинення вогню, гарантованого нейтральними спостерігачами.

Зауважимо, що Росія не відкидає можливість 30-денного перемир'я, однак у своєму стилі висуває максималістичні вимоги. Трамп назвав заяву Путіна "багатонадійною", однак визнав, що вона була "неповною".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін нарешті відреагував на пропозицію США припинити бойові дії на 30 днів. Путін сказав, що РФ згодна з пропозиціями припинити бойові дії, "але є нюанси". Російський президент також заявив, що може провести телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити умови перемир'я.

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