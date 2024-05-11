Чи можливий наступ РФ на Сумщині: військовий експерт ошелешив заявою

Ворог формував наступальне угруповання в Курські області біля українського кордону, метою його було проведення рейдово-диверсійні дії на території Сумщини.

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Про це в етері телемарафону заявив директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

На питання про те, чи є загроза наступу російських загарбників на Сумщині, він відповів, що така загроза існує.

"Там є населений пункт Суджа, він знаходиться десь кілометрів в 15 від кордону з Сумщиною, це Курська область. Станом ще на 30 квітня ворог формував там незначне наступальне угрупування, мета якого скоріш за все проводити рейдово-диверсійні дії на території Сумщини", - заявив Мусієнко.

Експерт зазначив, що ворог планує це посилити.

"Характер цих дій скоріш за все буде приблизно такий, як на Харківщині, тільки меншими силами і обсягами. Створити, як вони називають, санітарну чи буферну зону, і просто витягти туди наші війська. До цього ворог вів певну підготовку, розвідку, вони заходили своїми ДРГ, намагалися виявляти українські оборонні позиції. Тобто я думаю, що там так само може пожвавитись ворог. Не думаю, що це буде велика кількість, не думаю, що це буде на самі Суми", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія залучає строковиків до бойових дій для створення масовості військ.

Крім того, ми раніше інформували, що на Харківщині РФ відновила штурм біля Глибокого, очікується нарощення вогню.

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