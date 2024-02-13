Чи можливий успіх на фронті: жорстка відповідь екскомандувача аеромобільних військ

Потрібні люди, які закріпляють успішні дії дронів.
Одними тільки дронами супротивника нам, на жаль, не перемогти. Нам потрібні люди.
Про це розповів військовий експерт та екскомандувач аеромобільних військ України Іван Якубець в ефірі "КИЇВ24".
"Так, дрони це дуже важливо – це розвідка, це удари по військах, які ведуть активні дії на передньому фронті. Але поки не буде достатньо солдат в бойовому строю, піхотинця, поки не буде комплекту відділень, взводів і рот, які несуть безпосередньо оборону на передньому краю... успіху нам ніякі дрони не дадуть", – запевняє він.
Тому що потрібен і той солдат, який закріпляє успішні дії дронів. Йдеться про піхотинця, стрілка, кулеметника, снайпера, гранатометника.
"Оці люди, які на своїх плечах захищають державу. Вони не дають ворогу йти вперед", – підсумував Якубець.
Раніше експерт припустив, чи можуть ЗСУ втратити Авдіївку.
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