Чи можливий успіх на фронті: жорстка відповідь екскомандувача аеромобільних військ

Одними тільки дронами супротивника нам, на жаль, не перемогти. Нам потрібні люди.

Про це розповів військовий експерт та екскомандувач аеромобільних військ України Іван Якубець в ефірі "КИЇВ24".

"Так, дрони це дуже важливо – це розвідка, це удари по військах, які ведуть активні дії на передньому фронті. Але поки не буде достатньо солдат в бойовому строю, піхотинця, поки не буде комплекту відділень, взводів і рот, які несуть безпосередньо оборону на передньому краю... успіху нам ніякі дрони не дадуть", – запевняє він.

Тому що потрібен і той солдат, який закріпляє успішні дії дронів. Йдеться про піхотинця, стрілка, кулеметника, снайпера, гранатометника.

"Оці люди, які на своїх плечах захищають державу. Вони не дають ворогу йти вперед", – підсумував Якубець.

Раніше експерт припустив, чи можуть ЗСУ втратити Авдіївку.

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