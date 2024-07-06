Чи можливий "вічний мир" із Росією: Портников назвав важливу умову

Єдиною гарантією безпеки для України є членство в НАТО.
Лише за умови, що Україна отримає дієві гарантії безпеки, ставши членом НАТО, війна з Росією може завершитися назавжди.
Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо".
За його словами, успішний захист України від російської агресії сьогодні надзвичайно залежить від достатньої військової допомоги від західних партнерів.
Портников наголосив, що будь-які затримки з постачанням зброї для українських бійців щоразу будуть призводити до нового наступу Росії.
"Сьогодні вони [західні партнери] нам допомагають, а завтра - ні. І РФ знову починає свої наступальні дії. З цього випливає, що ми постійно повинні стежити за виборами у наших союзників, оскільки в них може змінитись позиція. Це не може продовжуватись нескінченно", - зауважив він.
На думку журналіста, єдиною гарантією безпеки для України є членство в НАТО.
"Моя формула закінчення війни більш логічна - надання Україні ефективних гарантій безпеки. Тобто на Заході мають визначитись, що це не має відбуватись так, як відбувається. Захід має усвідомити, як закінчити цю війну. Я вважаю, що російсько-українську війну можна закінчити остаточно, коли Україна отримає дієві гарантії безпеки й стане членом НАТО. За будь-яких інших умов, ця війна може повторитись через певний час", - стверджує Портников.
Він також наголосив, що не можна довіряти жодному підписаному договору з РФ і доки Україна перебуватиме в статусі нейтральної країни чи потенційного члена НАТО, українці не будуть почуватися в безпеці.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни стверджують, що президент Росії Володимир Путін вважає, що зможе здобути перемогу у війні проти України, якщо затягуватиме бойові дії на невизначений час.
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