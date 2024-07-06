Чи можливий "вічний мир" із Росією: Портников назвав важливу умову

Лише за умови, що Україна отримає дієві гарантії безпеки, ставши членом НАТО, війна з Росією може завершитися назавжди.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, успішний захист України від російської агресії сьогодні надзвичайно залежить від достатньої військової допомоги від західних партнерів.

Портников наголосив, що будь-які затримки з постачанням зброї для українських бійців щоразу будуть призводити до нового наступу Росії.

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"Сьогодні вони [західні партнери] нам допомагають, а завтра - ні. І РФ знову починає свої наступальні дії. З цього випливає, що ми постійно повинні стежити за виборами у наших союзників, оскільки в них може змінитись позиція. Це не може продовжуватись нескінченно", - зауважив він.

На думку журналіста, єдиною гарантією безпеки для України є членство в НАТО.

"Моя формула закінчення війни більш логічна - надання Україні ефективних гарантій безпеки. Тобто на Заході мають визначитись, що це не має відбуватись так, як відбувається. Захід має усвідомити, як закінчити цю війну. Я вважаю, що російсько-українську війну можна закінчити остаточно, коли Україна отримає дієві гарантії безпеки й стане членом НАТО. За будь-яких інших умов, ця війна може повторитись через певний час", - стверджує Портников.

Він також наголосив, що не можна довіряти жодному підписаному договору з РФ і доки Україна перебуватиме в статусі нейтральної країни чи потенційного члена НАТО, українці не будуть почуватися в безпеці.

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Нагадаємо, в Інституті вивчення війни стверджують, що президент Росії Володимир Путін вважає, що зможе здобути перемогу у війні проти України, якщо затягуватиме бойові дії на невизначений час.

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