Чи можливо цифровізувати бойові розпорядження: в Міноборони розповіли

В електронний формат можуть перевести бойові розпорядження (накази). Для військових це дуже важливо, адже є випадки, коли журнал бойових дій не ведуть належним чином. Трапляються випадки, коли в штаб прилітає ракета і журнал бойових дій знищується фізично. І відповідно відсутні бойові розпорядження для підтвердження участі особи в операції.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в інтерв'ю АрміяInform.

За її словами, для того, щоб реалізувати цифровий формат бойового розпорядження, потрібен повноцінний реєстр військовослужбовців.

"Потрібно налагодити безпечний обмін між різними контурами, між різними грифами — таємний, для службового користування і відкритий контур. І це – досить серйозна і організаційна, і технологічна задача. Як тільки ми це зробимо дуже правильно з точки зору архітектури – тоді ми зможемо цифрувати бойове розпорядження", – каже Черногоренко.

Бойове розпорядження – рішення начальника підрозділу про виконання підрозділом бойових завдань, яке доводиться усно (в тому числі технічними засобами зв'язку) з подальшим занесенням у відповідні документи, письмово або графічно на карті з можливістю уточнення під час їх виконання.

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