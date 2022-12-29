Чи можливо насправді вигнати Росію з Радбезу ООН: Єрмак дав відповідь

За словами Єрмака, для виключення Росії з Радбезу ООН необхідна єдність більшості країн. Україна, своєю чергою, вже працює над цим.

Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Сьогодні це стало більш реально, ніж було тоді, коли про це почали говорити. Я думаю, що це, знову таки, процес, коли потрібно, щоб не тільки ми (проявляли ініціативу - ред.), не тільки найближчі партнери, а більшість країн", - сказав Єрмак.

Керівник ОП наголосив, що необхідно дуже багато комунікувати і розуміти, що "від одного слова може залежати 10-20 країн".

"Дуже важливо, коли ми щось ставимо за мету, також розуміти інтереси партнерів", - додав Єрмак.

За його словами, кожен лідер звертає увагу на різні речі. Зокрема, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі дуже перейнялася долею депортованих до Росії дітей.

"На всіх діють різні речі. Пелосі, коли ми розмовляли, коли вона почула цифру депортованих дітей, які сьогодні незаконно всиновлюються росіянами і навіть сьогодні встановити ім'я багатьох буде важко, вона була в шоці. Вона 5 разів про це сказала. Вона була дуже смілива жінка. Я думаю, що це великий друг України", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, раніше віцеканцлер міністерства закордонних справ Естонії розповів, що більшість держав не поділяють підхід України до питання про членство Росії в Раді Безпеки ООН, тому питання про виключення РФ з цього органу наразі не є перспективним.

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