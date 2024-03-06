Чи можливо провести вибори в "Дії": нардеп пояснив важливі деталі

Історія з “Євробаченням” показала, що таке голосування є дискримінаційним.

Тільки незначна кількість українців підтримують проведення виборів президента в застосунку “Дія”.

Про це в інтерв’ю “Уніану” розповів нардеп з фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою у Верховній Раді Віталій Безгін.

“З соціології, яку я бачив, що дуже невелика частина суспільства підтримує вибори в "Дії". І скажу свою суб’єктивну точку зору: "Євробачення" перемогло вибори в "Дії" (затосунок "Дія" "впав" під час голосування у національному відборі, - ред.). Думаю, що єдиний варіант, про який можна було б говорити – це застосування технології (самої "Дії" чи подібної) для наших переселенців за кордоном. Адже це буде велетенський виклик – голосування в консульських установах не покриє потребу проголосувати такої велетенської кількості виборців, мільйонів людей. Проте кейс з "Євробаченням" поставив великі питання”, - розповів Віталій Безгін.

Він також додав, що історія з “Євробаченням” показала, що таке голосування є дискримінаційним.

“Виходить, якщо немає смартфону, то держава обмежує у праві вибору… Тому я не думаю що це - реалістичний сценарій”, - підкреслив народний депутат.

Нагадаємо, що в країні почалося бета-тестування освітніх документів в “Дії” - Федоров розповів деталі.

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