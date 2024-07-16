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Чи можливо уникнути штрафу за неоновлення даних: у Міноборони відповіли

Чи можливо уникнути штрафу за неоновлення даних: у Міноборони відповіли

Військовий квиток / Фото: ТСН.ua

Виконати вимогу закону можна через застосунок.

До кінця доби 16 липня можна оновити свої дані в застосунку "Резерв+". Таким чином є можливість уникнути штрафу.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Я б нагадати хотів, що сьогодні до 23:59 можна оновити свої дані в застосунку "Резерв+" і це займає кілька хвилин буквально... Таким чином можна уникнути адміністративної відповідальності за невиконання норми закону", – наголосив Лазуткін.

Нагадаємо, речник Міноборони Дмитро Лазуткін прокоментував інформацію про те, що від завтра, 17 липня, на вулицях побільшає працівників ТЦК, що роздаватимуть повістки.

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