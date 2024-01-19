Скандал з Bihus.Info: колишній генпрокурор пояснив, як можна знайти людей, що влаштували стеження

Встановити особи людей, які влаштували стеження та відеознімання за журналістами проєкта Bihus.Info, вже можливо. Ці люди у будь-якому випадку користувалися документами.

Про це повідомив в.о генерального прокурора України у 2020 році Віктор Чумак.

"Хто приїздив, і хто знаходився в ресторані, і хто заходив в ресторан напередодні оцього корпоративу Бігуса – встановити дуже просто... Ці люди самі показували свої документи... вони бронювали номери... Я дуже сумніваюся, що все вони там, 30 людей, були з документами прикриття”, - сказав Віктор Чумак.

За його словами, документами прикриття можуть бути такі паспорти, які не встановлюють на конкретну особу..

“Але навіть, якщо вони користувалися такими документами, вони дуже просто викриваються через Міграційну службу, яка надає такі документи за запитом суду. Якщо там вже є документи прикриття, то тоді точно можна говорити, що це використовувалась державна служба, якась з державних служб. Ми не можемо сказати яка, але це точно використовувала держава”, - підкреслив Чумак.

Нагадаємо, що в Україні правоохоронці розслідують обставини незаконного прослуховування та відеознімання журналістів проєкту “Bihus.Info”.

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