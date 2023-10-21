Чи можливо замінити мобілізацію до ЗСУ альтернативною службою: відповідь адвоката

Кременецький районний суд 5 червня 2023 року виправдав чоловіка за статтею 336 Кримінального кодексу України - ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, який посилався на те, що він з релігійних мотивів готовий проходити тільки альтернативну службу, посилаючись на норми Конституції, і тому не з'явився на відправку.

Ситуацію прокоментував адвокат Роман Світун на своєму ютуб-каналі.

Після ситуації прокурор подав апеляційну скаргу, в якій зазначив, що суд помилково керувався лише однією підставою, тобто правом вірян на свободу світогляду і віросповідання, що передбачено статтею 35 Конституції України, і включає в себе право на заміну військового обов'язку альтернативною невійськовою службою.

Після цього апеляційний суд вказав, що чоловік не надав жодних відомостей щодо його відношення до релігійної організації та дійшов висновку, що альтернативна служба є заміною строкової військової служби, а не військової служби під час мобілізації. Як наслідок - ухилянт отримав три роки позбавлення волі.

Також читайте Єгипет відкрив пропускний пункт для евакуації іноземців із Сектора Гази – США

За словами Романа Світуна, це вже далеко не перший такий випадок, який зустрічається в його практиці.

"Проте станом на сьогодні не можна спрогнозувати кінцевий результат судового розгляду у касаційній інстанції. Тому що відколи 17 березня 2014 року розпочався особливий період, утворилася безпрецедентна правова ситуація. Суд першої інстанції витлумачив альтернативну службу під час війни як законне право громадянина, а апеляція навпаки заперечила можливість скористатися правом на альтернативну службу, позаяк воно не діє в нових юридичних умовах особливого періоду", - розповідає він.

Він зауважив, що крапку в цій справі поставить рішення касаційної інстанції.

"Моя адвокатська думка: я б не радив обирати цей шлях захисту, але якщо ви вже на ньому - то судіться. У випадку, якщо Верховний суд все ж таки виправдає військовозобов'язаних, то всі подібні справи будуть переглянуті, а засуджені за ними особи - виправдані. Правда, допоки це станеться, дехто може вже чимало відсидіти", - пояснив адвокат.

Мобілізація в Україні

Раніше ми розповідали, чи каратимуть у майбутньому ухилянтів, які виїхали за кордон.

Додамо, що у Закарпатській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який вирішив стати "багатодітним батьком", щоб втекти за кордон.

Тим часом Балаклійський райсуд Харківщині виніс вирок чоловікові, якого визнав винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.