Чи можливо зламати застосунок "Резерв+": у Міноборони прокоментували

Застосунок отримує дані за запитом з реєстру в зашифрованому вигляді.

В Міноборони України запевнили, що зламати систему застосунку "Резерв+" і отримати бази даних з нього неможливо, адже вони там не зберігаються.

Про це заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла в коментарі виданню "Укрінформ".

Черногоренко стверджує, що застосунок надійно захищений. Вона повідомила, що "Резерв+" отримав атестат відповідності комплексної системи захисту інформації.

"Над застосунком працювали найкращі команди з кібербезпеки та використовували найкращі успішні практики зі створення державних застосунків. Можемо запевнити, що зламати систему застосунку та отримати дані з неї неможливо, бо вона не зберігає їх", – сказала заступниця міністра оборони.

Вона роз’яснила, що застосунок працює за принципом "Дії" та отримує дані за запитом з реєстру в зашифрованому вигляді.

Черногоренко додала, що "ті компрометації, що вже гуляють в Мережі", є фейками та намаганнями зірвати мобілізаційні процеси, а також підірвати довіру до державних застосунків.

Нагадаємо, раніше в Міноборони дали відповіді на найпоширеніші запитання про роботу застосунку "Резерв+" та реєстру даних "Оберіг".

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