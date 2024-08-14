Чи можна автоматично подовжити відстрочку від мобілізації: адвокатка пояснила

На сьогодні у застосунку "Резерв+" не запроваджено можливості автоматичного подовження дії відстрочки.

В Україні наразі немає механізму автоматичного подовження відстрочки від мобілізації. Багато тих, хто має право на таку відстрочку, не оновили військово-облікові документи, що є основою для її оформлення.

Про це адвокатка, полковниця юстиції запасу Марія Поліщук розповів в ефірі "Київ24".

Зі слів адвокатки випливає, що українцям необхідно подовжувати свою відстрочку від мобілізації щоразу, коли президент України Володимир Зеленський подовжує воєнний стан та мобілізацію. Це відбувається що три місяці.

"У травні, коли вступив у дію закон (про мобілізацію – ред.), було передбачено, що право на відстрочку оформлюється на 90 днів, і ці 90 днів закінчилися 12 серпня. Наразі виданий наказ президента про оголошення (йдеться про подовження дії – ред.) воєнного стану, і з 12 серпня починається новий період, який закінчиться 9 листопада. Немає офіційного запрацьованого механізму по "Резерву+" автоматично продовжити тим, які вже отримали цю відстрочку", – розповіла Поліщук.

Вона також зауважила, що багато людей ще не оновили свої військово-облікові документи, що є також основою для оформлення відстрочки.

До слова, адвокатка Марина Бекало розповіла ТСН.ua, як отримати відстрочку від мобілізації та коли по неї йти.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.