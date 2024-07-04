Чи можна буде демобілізуватися на умовах економічного бронювання: нардеп відповів

Депутат вважає, що економічне бронювання здатне запропонувати, якщо не демобілізацію, то хоча б наближення ротації.

Голова комітету ВР із питань економічного розвитку Дмитро Наталуха пояснив, чи можна буде демобілізуватися на умовах економічного бронювання.

Про це нардеп сказав в інтерв'ю "Громадському радіо".

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"Це валідне питання. Я з ним працюю постійно. Але воно не за адресою. Нам, як Комітету економіки, довірена економічна стабільність. Ми цивільні і не можемо мати знань, як ротувати військових чи за яких підстав надавати змогу демобілізуватися. Я сподіваюся, що наша дискусія на тему бронювання економіки породжує дискусії щодо ротації для військових. Але самостійно пропонувати модель, яка вплине на кількість війська – це безвідповідально з нашої сторони", – каже депутат.

Водночас, Наталуха вважає, що економічне бронювання здатне запропонувати, якщо не демобілізацію, то хоча б наближення ротації.

"Існують випадки, коли певну ділянку фронту утримували виключно коштом дронів. Це не була дуже довга ділянка, це не тривало надто довго, але ці прецеденти є. Це може звучати трошки футуристично, але це цілком реалістично: чим більше машин на фронті, тим менше на передовій може гинути або бути пораненим особового складу. Йдеться не тільки про безпілотники, а про машини у широкому сенсі", – зазначає нардеп.

На його думку, чим більше вдасться наситити фронт технічними, матеріально-технічними засобами, машинами, тим більше вивільниться особового складу.

"Це значить, що у них з’явиться реальна можливість піти на ротацію навіть без істотного збільшення кількості особового складу. У цьому контексті економічне бронювання контрінтуїтивно здатне наблизити момент цієї ротації", – підсумував Дмитро Наталуха.

Раніше ТСН.ua писав все, що потрібно знати про економічне бронювання – на які поступки можуть піти бізнесу і чи зможуть ФОПи отримати бронь.

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